"Великий камень" представил на международной конференции в Швейцарии опыт городского планирования

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" представил на международной конференции в Женеве (Швейцария) свой опыт городского планирования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.

В Женеве на базе Европейской экономической комиссии ООН 8-9 апреля впервые проходила международная конференция "День городов", которая выступает в качестве площадки для обмена опытом, передовыми практиками и успешными стратегиями городского планирования. Цель форума - сделать городскую среду не только экологически дружественной и полностью безопасной для человека, но и превратить город в пространство, которое способствует улучшению здоровья и развитию культурных, социальных, духовных качеств человека.

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"Великий камень" представил свой опыт городского планирования и функционального зонирования территории, а также опыт создания инфраструктуры высоких экологических стандартов", - отметили в пресс-службе.

"Кроме того, достижения парка и его перспективы подробно обсуждались во время белорусско-швейцарского бизнес-форума, который прошел в городе Жанто, - добавили в "Великом камне". - Со швейцарскими компаниями в настоящее время ведется работа по возможной реализации нескольких инвестиционных проектов в парке, в частности, по производству транспорта и лекарственных средств".-0-