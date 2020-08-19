19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" присоединился к международному соглашению в области электронной коммерции. Подписание состоялось во время онлайн-конференции электронной коммерции, которая прошла во время Международного форума развития электронной коммерции, сообщили БЕЛТА в индустриальном парке.

Индустриальным парком "Великий камень", Международной зоной свободной торговли Джибути, компанией "Шэньчжэнь Баохун" и специализированным комитетом по цифровой экономике и цифровой торговле Китайской ассоциации исследований Всемирной торговой организации было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве по проекту Всемирного международного центра отборной продукции и Глобального портового складского центра электронной коммерции.

Главной темой онлайн-конференции стала цифровая торговля Китая, обсуждались также риски глобальной торговли в условиях пандемии коронавируса, вопросы нового мира, дружественного к цифровым технологиям, и новые тенденции в цифровой торговле.

В мероприятии приняли участие представители посольств и торговых палат, эксперты, ученые и предприниматели из более чем 30 стран. Представитель администрации индустриального парка выступил с презентацией "Великого камня".-0-