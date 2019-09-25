"Великий камень" признан лучшим проектом инициативы "Пояс и путь" в Европе

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издание Asiamoney назвало Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" лучшим проектом инициативы "Пояс и путь" в Центральной и Восточной Европе, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь парка Ольга Рудая.
"Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" удостоен премии New Silk Road Finance Awards 2019 одного из крупнейших и влиятельных изданий Asiamoney, став победителем в номинации "Лучший проект инициативы "Пояс и путь" в Центральной и Восточной Европе". Торжественная церемония вручения наград прошла сегодня в Сингапуре", - рассказала пресс-секретарь.
По словам первого заместителя главы администрации "Великого камня" Игоря Лещенка, признание парка одним из ведущих изданий в сфере финансов и инвестиций лучшим проектом инициативы "Пояс и Путь" в Центральной и Восточной Европе свидетельствует об укреплении его имиджа как международной платформы для ведения бизнеса, открытой для всех стран.
Asiamoney - издание, основанное в 1989 году, входит в состав издательской группы Euromoney. Премия New Silk Road Finance Awards ежегодно присуждается финансовым организациям и экономическим зонам стран "Пояса и пути".-0-