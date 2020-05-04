"Великий камень" символизирует твердую дружбу Беларуси и КНР - Ху Чжэн

Пять лет назад, в мае 2015 года, Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" посетили руководители Беларуси и КНР Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Это стало не просто знаковым событием в белорусско-китайском сотрудничестве, но и отправной точкой для стремительного развития парка, подчеркивает Ху Чжэн, который с 2015 по 2019 год являлся главным исполнительным директором китайско-белорусского СЗАО "Компания по развитию индустриального парка".

С февраля 2015 года Ху Чжэн участвовал во всех процессах создания Китайско-белорусского индустриального парка, а в конце 2019 года, завершая свою миссию в качестве руководителя, был удостоен Благодарности Президента Беларуси за личный вклад в развитие сотрудничества между нашей страной и Китаем, строительство "Великого камня" и реализацию в нем инвестиционных проектов. "Посещение лидерами двух государств площадки "Великого камня" - действительно исторический момент, поскольку он придал мощный импульс последующему освоению индустриального парка и стал важной вехой в истории его развития. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин тогда засвидетельствовали регистрацию первых восьми резидентов, оставили подписи на плане парка, а также дали поручения по его строительству в качестве образцового проекта на Новом шелковом пути", - вспоминает он.

Прошедшие пять лет - время созидания

Пять лет назад здесь отсутствовали дороги, не было объектов водо- и электроснабжения, связи, история создания парка начиналась буквально с чистого листа - с плана на бумаге, отметил Ху Чжэн. В настоящее время строительство инфраструктуры на территории первоочередного освоения полностью завершено, проложены дороги, подведены водопровод, электричество, отопление и газ, возведено более 60 тыс. кв.м типовых производственных корпусов, построены первое офисное здание, жилой дом и научно-исследовательский центр.

"Строительство инфраструктуры создало благоприятную среду и предоставило необходимые условия для инвесторов, к настоящему моменту в парк привлечено 60 инвестиционных проектов, заявленный объем инвестиций которых составляет $1 млрд 170 млн, резидентами фактически внесено $294 млн, - продолжил он. - Пять лет созидания заложили значительный фундамент для долгосрочного развития индустриального парка. Прошедшие пять лет - это период, на протяжении которого облик парка преобразовывался ежедневно. Сегодня парк отражает плоды дружественного сотрудничества Китая и Беларуси".

Экс-руководитель обратил внимание, что 11 декабря 2015 года стартовало строительство первой очереди объекта первого резидента - торгово-логистического субпарка "Чайна Мерчантс", общий объем инвестиций которого составляет $150 млн. Вслед за улучшением инвестиционного климата в парке и привлечением на его территорию инвесторов ряд резидентов друг за другом начали строительство собственных объектов.

"Освоение Китайско-белорусского индустриального парка стало образцом быстрого достижения результатов в условиях больших масштабов строительства, - убежден Ху Чжэн. - Каркас первого здания "Великого камня" - бизнес-центра "Чайна Мерчантс" площадью 6,5 тыс. кв.м - был возведен за 103 дня. Всего 9 месяцев понадобилось для строительства и ввода в эксплуатацию объекта крупного резидента "МАЗ-Вейчай".

"Если бы не столь активное стремление вперед, не было бы сегодняшнего облика парка", - подчеркнул экс-руководитель.

Особая модель экономической деятельности

"Освоение индустриального парка - это особая модель экономической деятельности, отличная от обычного инвестирования в коммерческие проекты, - продолжил Ху Чжэн. - В Китае испытания и поиски путей развития такой модели продолжались несколько десятилетий. Строящийся совместными усилиями Китая и Беларуси индустриальный парк, несомненно, является стратегическим проектом сотрудничества".

По его словам, масштаб освоения Китайско-белорусского индустриального парка составляет почти 100 кв.км, это обширная площадь, и требуется длительное время для системного решения вопросов в таких сферах, как правовые гарантии, льготная политика, утверждение планов, продолжение строительства инфраструктуры, управление эксплуатацией, интеграция индустриальной и городской составляющих. "Необходимо провести сопряжение норм и стандартов путем интеграции и взаимозаимствования", - убежден Ху Чжэн.

"За пять лет Китайско-белорусский индустриальный парк стал хорошей испытательной площадкой двустороннего сотрудничества, содействовал развитию взаимопониманию между Китаем и Беларусью и связей между их предприятиями, способствовал культурному обмену. Именно поэтому "Великий камень" как комплексная стратегическая платформа торгово-экономического сотрудничества Китая и Беларуси привлек внимание потенциальных партнеров как из наших двух стран, так и из других государств, и стал образцом сотрудничества на "Поясе и пути", - подчеркнул он.

Ху Чжэн отметил, что хорошие результаты в строительстве парка достигнуты именно благодаря крепкому политическому взаимодоверию и тесному дружественному сотрудничеству Китая и Беларуси, где в полной мере воплощается концепция "совместного обсуждения и совместного строительства".

"Пройдя путь создания длиной в пять лет, "Великий камень" вышел на этап высококачественного развития", - сказал Ху Чжэн.

Он также обратил внимание, что Александр Лукашенко в послании Си Цзиньпину 4 мая 2020 года выразил надежду на личную встречу этим летом на гостеприимной земле Беларуси для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. "Вполне вероятно, что в числе рассматриваемых тем будет и дальнейшее развитие "Великого камня", - резюмировал китайский представитель.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-