ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 4 мая 2020
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:51 В случае второй волны COVID-19 она может протекать легче первой - эксперт Общество
21:44 Главный акушер-гинеколог Минска рассказала алгоритм наблюдения за беременными в условиях COVID-19 Регионы
21:43 В Минской области более 2,1 тыс. человек получили выплаты в честь 75-летия Победы Регионы
21:32 "Великий камень" символизирует твердую дружбу Беларуси и КНР - Ху Чжэн Экономика
21:26 Нормализация витамина D в крови помогает повысить устойчивость организма к инфекциям - медик Общество
21:19 Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 7 мая Регионы
20:55 Театр юного зрителя весь май будет транслировать архивные спектакли онлайн Культура
20:38 Беременность не делает женщину более подверженной риску заражения COVID-19 - эксперт Общество
20:14 Жизнь городов Беларуси на страницах периодических изданий представлена на выставке в НББ Культура
19:56 Валерий Горбачик признан лучшим игроком 7-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
19:50 Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за своевременную поддержку Беларуси в борьбе с коронавирусом Президент
19:43 Чехия с 11 мая возобновит международное железнодорожное и автобусное сообщение В мире
19:29 По итогам чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике определится состав на ЧЕ в Москве - старший тренер Спорт
19:13 Воропаев: возлагая цветы к монументам героев войны, мы кланяемся этим людям Общество
19:09 Румас: борьба с пандемией не должна привести к разрыву связей и остановке международной торговли Экономика
19:02 Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась Регионы
18:44 Основные отрасли экономики Китая демонстрируют рост, финансовый рынок стабилизируется - Цуй Цимин Экономика
18:41 Кашперов: отдать дань памяти павшим и живым героям войны - большая честь Общество
18:08 ЕС выделил 1 млрд евро на глобальные разработки вакцины от COVID-19 В мире
17:50 В Латвии потерялся дрон: его ищут 4 самолета и 6 наземных бригад ВС В мире
17:49 БРСМ разработал праздничные стикеры "Цветы Великой Победы" Общество
17:44 Деятели культуры возложили цветы к монументу Победы в Минске Регионы
17:17 Заседание СМИД СНГ пройдет 12 мая в онлайн-формате Политика
17:04 В Молдове проливные дожди и град повредили около 100 га урожая В мире
17:02 Беларусь и Польшу объединяет общая ответственность за безопасность в регионе - Кравченко Политика
16:36 Хлестов: важно помнить уроки истории и чтить подвиг своих предков Общество
16:29 Более 2,5 тыс. осужденных вышли на свободу по закону об амнистии к 75-летию освобождения Беларуси Общество
16:24 Государственные информагентства стран СНГ подготовили совместный проект к юбилею Победы Общество
16:17 В Беларуси стартовал конкурс на самого экодружественного фермера с призовым фондом в 1 тыс. евро Общество
16:16 В китайской провинции Хубэй 30 дней подряд нет новых случаев заражения COVID-19 В мире
Все новости
Все новости
Экономика
04 мая 2020, 21:32

"Великий камень" символизирует твердую дружбу Беларуси и КНР - Ху Чжэн

Ху Чжэн. Фото из архива
Ху Чжэн. Фото из архива

Пять лет назад, в мае 2015 года, Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" посетили руководители Беларуси и КНР Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Это стало не просто знаковым событием в белорусско-китайском сотрудничестве, но и отправной точкой для стремительного развития парка, подчеркивает Ху Чжэн, который с 2015 по 2019 год являлся главным исполнительным директором китайско-белорусского СЗАО "Компания по развитию индустриального парка".

С февраля 2015 года Ху Чжэн участвовал во всех процессах создания Китайско-белорусского индустриального парка, а в конце 2019 года, завершая свою миссию в качестве руководителя, был удостоен Благодарности Президента Беларуси за личный вклад в развитие сотрудничества между нашей страной и Китаем, строительство "Великого камня" и реализацию в нем инвестиционных проектов. "Посещение лидерами двух государств площадки "Великого камня" - действительно исторический момент, поскольку он придал мощный импульс последующему освоению индустриального парка и стал важной вехой в истории его развития. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин тогда засвидетельствовали регистрацию первых восьми резидентов, оставили подписи на плане парка, а также дали поручения по его строительству в качестве образцового проекта на Новом шелковом пути", - вспоминает он.

Прошедшие пять лет - время созидания

Пять лет назад здесь отсутствовали дороги, не было объектов водо- и электроснабжения, связи, история создания парка начиналась буквально с чистого листа - с плана на бумаге, отметил Ху Чжэн. В настоящее время строительство инфраструктуры на территории первоочередного освоения полностью завершено, проложены дороги, подведены водопровод, электричество, отопление и газ, возведено более 60 тыс. кв.м типовых производственных корпусов, построены первое офисное здание, жилой дом и научно-исследовательский центр.

"Строительство инфраструктуры создало благоприятную среду и предоставило необходимые условия для инвесторов, к настоящему моменту в парк привлечено 60 инвестиционных проектов, заявленный объем инвестиций которых составляет $1 млрд 170 млн, резидентами фактически внесено $294 млн, - продолжил он. - Пять лет созидания заложили значительный фундамент для долгосрочного развития индустриального парка. Прошедшие пять лет - это период, на протяжении которого облик парка преобразовывался ежедневно. Сегодня парк отражает плоды дружественного сотрудничества Китая и Беларуси".

Экс-руководитель обратил внимание, что 11 декабря 2015 года стартовало строительство первой очереди объекта первого резидента - торгово-логистического субпарка "Чайна Мерчантс", общий объем инвестиций которого составляет $150 млн. Вслед за улучшением инвестиционного климата в парке и привлечением на его территорию инвесторов ряд резидентов друг за другом начали строительство собственных объектов.

"Освоение Китайско-белорусского индустриального парка стало образцом быстрого достижения результатов в условиях больших масштабов строительства, - убежден Ху Чжэн. - Каркас первого здания "Великого камня" - бизнес-центра "Чайна Мерчантс" площадью 6,5 тыс. кв.м - был возведен за 103 дня. Всего 9 месяцев понадобилось для строительства и ввода в эксплуатацию объекта крупного резидента "МАЗ-Вейчай".

"Если бы не столь активное стремление вперед, не было бы сегодняшнего облика парка", - подчеркнул экс-руководитель.

Особая модель экономической деятельности

"Освоение индустриального парка - это особая модель экономической деятельности, отличная от обычного инвестирования в коммерческие проекты, - продолжил Ху Чжэн. - В Китае испытания и поиски путей развития такой модели продолжались несколько десятилетий. Строящийся совместными усилиями Китая и Беларуси индустриальный парк, несомненно, является стратегическим проектом сотрудничества".

По его словам, масштаб освоения Китайско-белорусского индустриального парка составляет почти 100 кв.км, это обширная площадь, и требуется длительное время для системного решения вопросов в таких сферах, как правовые гарантии, льготная политика, утверждение планов, продолжение строительства инфраструктуры, управление эксплуатацией, интеграция индустриальной и городской составляющих. "Необходимо провести сопряжение норм и стандартов путем интеграции и взаимозаимствования", - убежден Ху Чжэн.

"За пять лет Китайско-белорусский индустриальный парк стал хорошей испытательной площадкой двустороннего сотрудничества, содействовал развитию взаимопониманию между Китаем и Беларусью и связей между их предприятиями, способствовал культурному обмену. Именно поэтому "Великий камень" как комплексная стратегическая платформа торгово-экономического сотрудничества Китая и Беларуси привлек внимание потенциальных партнеров как из наших двух стран, так и из других государств, и стал образцом сотрудничества на "Поясе и пути", - подчеркнул он.

Ху Чжэн отметил, что хорошие результаты в строительстве парка достигнуты именно благодаря крепкому политическому взаимодоверию и тесному дружественному сотрудничеству Китая и Беларуси, где в полной мере воплощается концепция "совместного обсуждения и совместного строительства".

"Пройдя путь создания длиной в пять лет, "Великий камень" вышел на этап высококачественного развития", - сказал Ху Чжэн.

Он также обратил внимание, что Александр Лукашенко в послании Си Цзиньпину 4 мая 2020 года выразил надежду на личную встречу этим летом на гостеприимной земле Беларуси для обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. "Вполне вероятно, что в числе рассматриваемых тем будет и дальнейшее развитие "Великого камня", - резюмировал китайский представитель.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Китай
Новости рубрики Экономика
Сергей Румас Румас: борьба с пандемией не должна привести к разрыву связей и остановке международной торговли
Цуй Цимин. Фото из архива Основные отрасли экономики Китая демонстрируют рост, финансовый рынок стабилизируется - Цуй Цимин
Фото из архива Белорусский сахар на $560 тыс. продали в Казахстан на биржевых торгах
Фото из архива Доллар и евро на торгах 4 мая подорожали, российский рубль подешевел
Фото из архива Более 190 государственных стандартов принято в Беларуси в I квартале
Фото из архива За нарушение законодательства о биржевых сделках в I квартале юрлиц и ИП оштрафовали почти на Br3 тыс.
Главное
Александр Лукашенко во время видеоконференции Юбилей Победы, пандемия и саммит ЕАЭС - подробности разговоров Лукашенко с Додоном и Токаевым
Румас: борьба с пандемией не должна привести к разрыву связей и остановке международной торговли
В Беларуси выздоровели и выписаны 3259 пациентов с COVID-19
В БелЖД рассказали, как защищают свою IT-инфраструктуру от хакеров и выбирают защищенный хостинг
Топ-новости
Лукашенко о президентских выборах: это будет точно летом, крайний срок - конец августа
МИД создал книгу памяти о белорусских дипломатах-ветеранах ВОВ
Государственные информагентства стран СНГ подготовили совместный проект к юбилею Победы
Более 2,5 тыс. осужденных вышли на свободу по закону об амнистии к 75-летию освобождения Беларуси
В случае второй волны COVID-19 она может протекать легче первой - эксперт
Ситуация с COVID-19 и пневмониями в Витебске стабилизировалась
Дожди и до +20°С ожидается в Беларуси 5 мая
БЕЛТА подготовила серию плакатов "Беларусь помнит" к 75-летию Великой Победы
Додон о позиции Лукашенко по коронавирусу: лучше вас никто ситуацию в Беларуси не поймет
Ваша квартира уже строится! Столичный комплекс "Минск Мир" растет буквально на глазах!
Хлестов: важно помнить уроки истории и чтить подвиг своих предков
Минздрав разъяснил, как будут устанавливать надбавку при работе с инфекциями
В Беларуси стартовал конкурс на самого экодружественного фермера с призовым фондом в 1 тыс. евро
CERT.BY предупреждает об активности вируса, нацеленного на госструктуры
Вопросы работы предприятий и проблемы ЖКХ лидируют среди обращений граждан в КГК
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.