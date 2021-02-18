18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" в 2020 году пополнился 13 новыми резидентами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

"В 2020 году парк пополнился 13 новыми резидентами с заявленным объемом инвестиций более $80 млн. На начало текущего года общее количество резидентов составило 68 компаний с предусмотренной инвестпроектами суммой инвестиций в $1,2 млрд. Создано более 1 тыс. рабочих мест, средняя заработная плата работников резидентов в два раза превысила средний уровень по Беларуси", - рассказали в пресс-службе.

Несмотря на мировую эпидемиологическую ситуацию, повсеместное замедление экономического роста и снижение инвестиционных потоков, в прошлом году в парк пришли такие крупные компании, как "Евразийский железнодорожный гейтвэй" (среди учредителей - всемирно известный логистический оператор ЗАО "Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания", управляющая компания крупнейшего речного порта Европы АО "Дуйсбургер Хафен" и др.), "СИНОМАЧБЕЛ" (учредитель - дочерняя компания самого крупного предприятия центрального подчинения машиностроительной отрасли Китая "Синомач") и др.

По итогам прошлого года обеспечен рост (в сравнении с 2019 годом) объемов производства промышленной продукции в 4,4 раза (до Br138,8 млн), выручки от реализации товаров - в 3,2 раза (Br188,9 млн), экспорта товаров - в 2,3 раза ($75,8 млн), инвестиций в основной капитал - на 15% (Br104,1 млн).

Новые для страны производства в индустриальном парке "Великий камень" сегодня организуются в рамках четырех базовых кластеров: автокомпонентов, электротранспорта и электрооборудования, медицинских изделий и оборудования (фармацевтики), а также комплексной логистики. "На текущий момент участие в их формировании принимают компании уже 14 стран, что выводит проект на новый уровень международного сотрудничества и по праву наделяет статусом транснациональной платформы развития высокотехнологичных производств. По версии международного издания Financial Times, "Великий камень" назван лучшей особой экономической зоной 2020 года в рамках инициативы "Один пояс, один путь", - подчеркнули в пресс-службе.-0-