"Великий камень": в чем выгода для Беларуси и Китая?

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко пояснил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА, чем выгодна для Беларуси и Китая реализация совместного проекта, сообщает БЕЛТА.

"Стабильность - хороший залог для развития экономических процессов прежде всего. "Великий камень" позиционируется как международная инвестиционная площадка, когда говорим о результатах, которые получили. 85 резидентов - это достаточно солидная цифра, это 15 стран, которые участвуют в нашем проекте. Притом это не только Китай и Беларусь, но и Россия, Украина, страны Европейского союза, Швейцария, Израиль, Сингапур, Соединенные Штаты Америки. Они все здесь, и их приход в том числе является подтверждением стабильной ситуации, которая здесь была, есть и будет", - сказал Александр Ярошенко.

По его мнению, стабильность прежде всего обусловлена экономическим развитием региона и страны. "Стабильность основана на экономическом благосостоянии. В этом смысле, когда мы приводим в парк "Великий камень" и когда говорим о взаимовыгодном сотрудничестве, имеем в виду выгоду Республики Беларусь, которая, безусловно, есть. Потому что это дает эффект для экономики. Если человек здесь работает, получает высокую зарплату, это уже элемент серьезной стабильности с точки зрения внутренней ситуации", - отметил руководитель.

Он обратил внимание на успех китайской инициативы "Один пояс, один путь", которую Беларусь поддержала в числе первых. "Страны не только Евразийского континента, но африканские государства участвуют в этой инициативе. Евросоюз начинает принимать ее и тем или иным образом и активно участвовать в этом процессе, - продолжил Александр Ярошенко. - Китай, решая в том числе и свои геополитические, транспортные, логистические, экономические интересы, приходит в страну как гарант, что здесь эти проекты состоятся. То есть закладывается социально-экономическая основа устойчивого развития, где КНР как одна из крупных экономик, как обладатель многих инновационных высокотехнологичных производств и технологий вкладывается, дает возможность развивать не только транспортный коридор, логистику, поставки".

"Я считаю, "Великий камень" очень показателен для всех участников, что это, наверное, самый лучший вариант развития не только транспортно-логистического коридора. В этих точках должны развиваться производства. Любое производство - это базис экономики, а смешанная экономика - базис стабильности", - подчеркнул он.

Китай несет стабильность в регионы, при этом это приносит не только деньги, но и дает опыт. "Когда мы говорим про успешный опыт развития "Великого камня", мы взяли положительный опыт Сучжоуского индустриального парка. В свое время там был построен и успешно реализуется межгосударственный проект - китайско-сингапурский промышленный парк, где реализуется принцип разведения конфликта интересов в управлении. Это дает возможность бизнесу, инвесторам получать все услуги быстро, качественно, прозрачно, без каких-либо проволочек с тем, чтобы во главе угла стоял их проект. Коммерческие вопросы решает компания по развитию парка, обустраивая территории, вкладывая ресурс, чтобы инвестор имел все условия для реализации своего инвестпроекта. Этот же опыт мы берем из парка Китая, видим, как реализована эта возможность", - добавил Александр Ярошенко.

"Индустриальный парк "Великий камень" - самый большой проект Китая за рубежом. Наш проект в 11 761 га - это действительно крупный, даже по китайским меркам, землеотвод, где реализуется такой масштабный проект. Поэтому без перенятия положительного опыта, помощи в хорошем смысле этого слова китайских партнеров потянуть такой проект невозможно. Но самое главное - взаимовыгодные отношения между странами и то, что мы имеем такой проект как успешно реализуемый и состоявшийся", - заключил он.-0-