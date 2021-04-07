Великобритания и Китай стали самыми быстрорастущими рынками сбыта пиломатериалов через БУТБ

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания и Китай в I квартале 2021 года стали самыми быстрорастущими рынками сбыта пиломатериалов через Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

На британский рынок реализовано 8,5 тыс. куб.м пилопродукции на сумму более $2 млн. Таким образом, в натуральном выражении поставки выросли в три раза, а в стоимостном - в шесть раз. Высокая положительная динамика была характерна и для китайского направления. Так, за январь - март текущего года белорусские экспортеры реализовали в Китай через биржевую площадку 24,8 тыс. куб.м пиломатериалов на сумму $5,4 млн, превзойдя прошлогодние показатели в 1,5 и 2 раза соответственно.

"Ключевую роль здесь сыграл приход на биржу крупных импортеров пилопродукции из Соединенного Королевства и Китайской Народной Республики, которые получили возможность приобретать на одной торговой площадке сразу весь нужный им объем товара. Еще один важный момент - сделки заключаются непосредственно между производителями и конечными потребителями, что выгодно обеим сторонам. Кроме того, для китайских покупателей регулярно проводятся специализированные торговые сессии, в рамках которых реализуются лоты пиломатериалов с доставкой до пунктов назначения на территории Китая. При необходимости аналогичные торги можно будет организовать и для британских участников", - рассказал Роман Янив.

В целом в I квартале 2021 года пиломатериалы на биржевых торгах покупали компании из 23 стран. В тройку крупнейших покупателей традиционно вошли Литва, Германия и Латвия. За первые три месяца текущего года суммарный экспорт всех видов лесопродукции через БУТБ (пиломатериалы, деревянные столбы и колья, щепа, топливные гранулы и т.д.) составил $111,8 млн, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-