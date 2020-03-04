4 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Великобритания заинтересована в сотрудничестве с бизнес-сообществом Беларуси. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель главы миссии посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Лиса Тамвуд перед открытием Белорусско-британского сезона - 2020, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одна из причин, по которой мы проводим это мероприятие, заключается в том, что мы бы хотели простимулировать белорусские предприятия активнее сотрудничать с британскими", - отметила дипломат.

Заместитель главы дипмиссии считает, что Белорусско-британский сезон - 2020 позволит британским компаниям больше узнать о возможностях белорусских партнеров. "Мы особенно заинтересованы в растущем IT-секторе Беларуси, еще одним интересным для нас направлением является сотрудничество по поставкам электрических автобусов. Сегодня мы не ожидаем подписания контрактов между участниками мероприятия, но в переговорах будут участвовать от нашей стороны 12 компаний", - сообщила Лиса Тамвуд.

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович в свою очередь высказал мнение, что с выходом Великобритании из Европейского союза для Беларуси открываются новые возможности сотрудничества с этой страной. "Хорошо известно, что Великобритания - наш крупнейший торговый и экономический партнер. Наш товарооборот в прошлом году составил почти $2,5 млрд, белорусский экспорт - $1,5 млрд. Среди наших традиционных товарных позиций - продукция нефтехимии, металлургии, удобрения, но есть и новые ниши, которые мы будем сегодня в том числе открывать совместно с британскими партнерами", - сказал руководитель БелТПП.

Говоря о новых направлениях сотрудничества, Владимир Улахович отметил IT-сферу, деревообработку и другие. "Интересная сделка с Великобританией у нашего предприятия "Белкоммунмаш" по электробусам. Это долгосрочный проект, поскольку он предполагает, что британские партнеры откроют центр разработок электротехнологий в индустриальном парке "Великий камень". В октябре наши предприятия будут участвовать в крупной выставке по деревообработке и мебельной промышленности в Бирмингеме в качестве почетного гостя. И это все позволит увеличить наш товарооборот", - считает Владимир Улахович.-0-