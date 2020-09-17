17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венесуэла заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере воздушного транспорта. Об этом шла речь на встрече директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артема Сикорского с послом Венесуэлы в Беларуси Франклином Рамиресом Араке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Особое внимание было уделено развитию существующих проектов, например, по подготовке авиационного персонала на базе Белорусской государственной академии авиации. Кроме того, речь шла о перевозке грузов между Венесуэлой и Беларусью.

Франклин Рамирес Араке от имени Национального института гражданской авиации Венесуэлы выразил заинтересованность в развитии и расширении сотрудничества с Беларусью. Дипломат также готов содействовать работе по проекту межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Венесуэлой и Беларусью.-0-