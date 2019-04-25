Венгрия может стать акционером ЕАБР

25 апреля, Конаково /Корр. БЕЛТА/. Венгрия может стать акционером Евразийского банка развития, стороны ведут соответствующие переговоры. Об этом сегодня на II Конгрессе евразийских СМИ сообщил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов, передает корреспондент БЕЛТА.

Информация о том, что ЕАБР ведет переговоры с Венгрией о планируемом вхождении в качестве акционера, появилась в европейской прессе. "Подтверждаю, ведем", - сказал Андрей Бельянинов. Он добавил, что пока не может назвать размера взноса и других деталей. Венгерские коллеги оценивают перспективы рынка.

ЕАБР заинтересован также, чтобы новым акционером банка стал Узбекистан. Этот вопрос прорабатывается.

Конгресс евразийских СМИ проходит 24-26 апреля в городе Конаково Тверской области. В форуме принимают участие около 70 представителей ведущих СМИ государств - участников ЕАЭС, а также руководство банка, представители ЕЭК, эксперты. На пленарном заседании обсуждаются вызовы и возможности для ЕАЭС в условиях геоэкономической неопределенности. Речь, в частности, идет о прогрессивных инструментах внешнеторговой политики ЕАЭС, эффектах и потенциале торгово-экономических соглашений ЕАЭС с Вьетнамом, Ираном, КНР, развитии промышленной кооперации и создании евразийских брендов.

На панельных дискуссиях участники конгресса обсуждают, как можно использовать инвестиционный потенциал ЕАБР для развития экономики стран-участниц и евразийского бизнеса, анализируют реализацию Договора о ЕАЭС, с момента подписания которого в этом году исполняется пять лет. В центре внимания также информационная повестка ЕАЭС.

Кроме того, на полях форума состоится конференция глав союзов журналистов Евразии.-0-