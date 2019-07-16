Венгрия закупает 19 вагонных составов производства "Штадлер Минск"

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация состава двухэтажного поезда модификации KISS, произведенного и собранного в ЗАО "Штадлер Минск", состоялась на вагоноремонтном заводе города Дунакеси в Венгрии. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Венгрии.

После регламентной обкатки, необходимых проверок и тестов в феврале 2020 года этот и другие поезда данной серии будут курсировать на пригородных линиях венгерской столицы по маршрутам Будапешт-Вац-Соб и Будапешт-Цеглед-Сольнок.

"Всего до конца 2020 года планируется поставить 19 шестивагонных составов, выпущенных ЗАО "Штадлер Минск", - проинформировали в посольстве.

Завод "Штадлер Минск" был официально открыт 20 ноября 2014 года в Фаниполе. Предприятие входит в состав швейцарской компании "Штадлер Рейл Групп", которая уже более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. "Штадлер Рейл Групп" имеет также филиалы в Австрии, Австралии, Алжире, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Венгрии, Польше, Чехии, Италии и США.-0-