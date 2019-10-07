Верховный суд отказался удовлетворить кассационные жалобы ЗАО "БеСТ"

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный Суд Беларуси отказал в удовлетворении кассационных жалоб закрытого акционерного общества "Белорусская сеть телекоммуникаций" (ЗАО "БеСТ"), сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

ЗАО "БеСТ" обратилось в судебную коллегию по экономическим делам Верховного суда с просьбой признать недействительными решения МАРТ, которыми было установлено наличие факта нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции ЗАО "БеСТ", а также отсутствие факта нарушения антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением СООО "МТС" и УП "А1".

Постановлениями Верховного суда от 24 сентября его решения от 1 и 5 августа этого года оставлены без изменений, а кассационные жалобы ЗАО "БеСТ" - без удовлетворения.-0-