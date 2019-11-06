Вибор Мулич:  в Беларуси будет создан Всемирный торговый центр и Национальный выставочный комплекс ЭКСПО

Новость о том, что в Беларуси инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов намерен создать международный финансовый центр, заинтересовала многих. Ведь уже более года совместно с партнерами из Дубая в столице ведется работа по созданию такого же центра в многофункциональном комплексе "Минск Мир". Ситуацию, в которой на самом деле нет ничего противоречивого, согласился прокомментировать председатель Совета директоров компании "Дана Холдингз" Вибор Мулич.

"Уже в декабре наша компания приступает в многофункциональном комплексе "Минск Мир" к строительству Международного финансового центра, который будет создаваться в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая в рамках достигнутых ранее договоренностей, в том числе на правительственном уровне . Это будет наше совместное строительство с партнерами из этого эмирата.", – отметил председатель Совета директоров компании.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров компании "Дана Холдингз"

В Беларуси в настоящий момент функционирует Парк высоких технологий. И Международный финансовый центр в комплексе "Минск Мир", который будет ориентирован на развитие цифровой экономики, станет, по мнению Вибора Мулича, второй артерией-проводником для внедрения высоких технологий в бизнес Беларуси.

"Наша компания уже долгие годы работает в Объединенных Арабских Эмиратах и хорошо знает этот рынок. По нашим данным, один из крупнейших финансовых фондов мира из ОАЭ выступил с предложением инвестировать в строительство нового масштабного бизнес-комплекса, который должен стать средоточием финансового и торгового бизнеса в белорусской столице. К этому крупнейшему финансовому фонду с деловыми предложениями обращается множество стран мира, но решением инвестора для полномасштабного сотрудничества была выбрана именно Беларусь", – рассказал эксперт.

Крупнейшие инвесторы из Абу-Даби, по словам Вибора Мулича, предложили масштабный проект, в котором якорным станет инвестирование во Всемирный торговый центр и Национальный выставочный комплекс Экспо, а также в один из пяти Институтов искусственного интеллекта, которые планируется создать в различных странах. "Национальный Институт искусственного интеллекта – это новый подход в образовании, в котором молодое поколение будет получать знание передовых мировых технологий. Эти знания станут для каждого студента площадкой для воплощения своих идей и осуществления их мечтаний. Предполагается, что обучаться в Институте искусственного интеллекта студенты будут бесплатно. Инвестор оценил высокий уровень подготовленности молодых кадров в Беларуси и считает, что наша страна способна стать глобальным связующим звеном между странами Запада и Востока и самым привлекательным государством для иностранных инвесторов и представителей бизнеса из всех стран мира", – отметил Вибор Мулич.

По данным эксперта, опыт инвестора из ОАЭ будет внедрен также в проекты строительства современных отелей, но главное – в возведение Всемирного торгового центра WTC, который станет частью мировой сети WTC.

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