Видеобрифинг о подготовке к физическому пуску первого энергоблока БелАЭС пройдет 11 мая в БЕЛТА

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеобрифинг на тему "Белорусская АЭС: на этапе подготовки к физическому пуску первого энергоблока" пройдет 11 мая в 12.30 в пресс-центре БЕЛТА.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.

Актуальные вопросы реализации проекта по строительству Белорусской АЭС осветят заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк, начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (Госатомнадзора) Ольга Луговская, генеральный директор РУП "Белорусская атомная электростанция" Михаил Филимонов, а также представитель Топливной компании ТВЭЛ (входит в структуру госкорпорации "Росатом").

С учетом эпидемиологической обстановки мероприятие будет проходить в формате видеобрифинга. Посмотреть прямую трансляцию можно в группе БЕЛТА в "ВКонтакте".

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