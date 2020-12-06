Видеоконференция "Беларусь - Африка" о новых ориентирах для бизнес-проектов пройдет 9 декабря

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Видеоконференция "Африка - Беларусь: текущая ситуация и новые ориентиры для совместных бизнес-проектов" пройдет 9 декабря, сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

Планируется, что перед участниками онлайн выступят руководители и представители дипломатических миссий Буркина-Фасо, Габонской Республики, Джибути, Замбии, Египта, Марокко, Намибии, Судана и Южного Судана, Южно-Африканской Республики. "Дипломаты представят информацию о состоянии торгово-экономических отношений, перспективных инфраструктурных, логистических, инвестиционных проектах и возможностях развития делового сотрудничества со странами Африканского континента", - отметили в БелТПП.

В видеоконференции также примут участие представители посольств Алжира, Кении, Маврикия, Уганды, Зимбабве и Объединенной Республики Танзания.

Организует мероприятие Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Министерством иностранных дел Беларуси.-0-