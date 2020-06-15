Видеоконференция по поставкам белорусских стройматериалов в Швецию пройдет 18 июня

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре маркетинга МИД 18 июня пройдет видеоконференция по поставкам белорусских стройматериалов в Швецию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе центра.

"Отраслевая видеоконференция посвящена налаживанию поставок отечественной строительной продукции на шведский рынок. Мероприятие инициировано совместно с посольством Беларуси в Швеции", - отметили в пресс-службе.

На мероприятии будут рассмотрены особенности шведского рынка строительных материалов, правовые аспекты и требования по экспорту продукции в Швецию и страны Евросоюза, каналы поставок и текущие предпочтения потребителей. Представители шведской стороны ответят на вопросы белорусских экспортеров.

В видеоконференции примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон, представители Национального совета по торговле Швеции (OTGS Kommerskollegium) и Шведской строительной ассоциации (Sveriges Byggindustrier), белорусские экспортеры (концерн "Беллесбумпром", группа компаний "Алютех", БМЗ, "Керамин" и другие).

Все заинтересованные в участии предприятия могут обратиться в Национальный центр маркетинга и получить инструкцию для онлайн-подключения по телефону +375 (17) 328-46-24.-0-