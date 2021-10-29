Виртуальный павильон Беларуси открылся на международной выставке импорта в Шанхае

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная экспозиция Беларуси в формате виртуального павильона начала работать на 4-й Китайской международной выставке импорта (CIIE, Шанхай), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"Это технологическое решение позволит более 10 отечественным предприятиям пищевой промышленности, информационных технологий, медицины представить продукцию в очном и дистанционном формате. Также запланирована презентация сферы образования, достижений в области науки и технологий, научных и научно-производственных учреждений и др.", - рассказали в пресс-службе.

Виртуальный павильон доступен к посещению по ссылке .

Китайская международная выставка импорта (CIIE) - крупнейшее многопрофильное выставочное мероприятие Китая. Организаторы выставки - Министерство коммерции КНР и Народное правительство Шанхая. Официальная церемония открытия выставки состоится 4 ноября 2021 года, в которой запланировано участие руководства Министерства экономики Беларуси.-0-