Витебская и Курская области подпишут соглашение о сотрудничестве на VI Форуме регионов

11 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве планируют подписать Витебский облисполком и администрация Курской области на VI Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Витебского облисполкома.

В состав делегации Витебской области, которую возглавит председатель облисполкома Николай Шерстнeв, войдут руководители представительных и исполнительных органов власти, учреждений образования и культуры, предприятий и организаций.

Курская область станет 25 субъектом Российской Федерации, с которыми северный белорусский регион развивает взаимодействие на договорной основе. Такой подход позволяет в полной мере реализовать потенциал сотрудничества, служит хорошим подспорьем для организации деловых визитов промышленников в российские регионы, развитию контактов в гуманитарной сфере.

Кроме укрепления межрегиональных связей делегация Витебской области планирует уделить особое внимание вопросам взаимодействия бизнес-кругов, а также активизации торгово-экономического сотрудничества. При подготовке к форуму предприятия и организации проработали и планируют заключить более 30 контрактов на общую сумму около $46 млн. Используя возможности, которые предоставляет Форум регионов, рассчитывают обзавестись новыми партнерами и расширить свое присутствие на российском рынке предприятия пищевой промышленности, входящие в государственное объединение "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты", а также ОАО "Полоцк-Стекловолокно", СООО "Белвест", РУПТП "Оршанский льнокомбинат", УП "Полимерконструкция", ОАО "Обольский керамический завод", КУПП "Витебчанка" и другие витебские производители.

Форум регионов пройдет 16-18 июля в Санкт-Петербурге. Традиционно его центральным мероприятием станет пленарное заседание, в котором запланировано участие президентов Беларуси и России. В этом году его темой станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства Беларуси и России.-0-