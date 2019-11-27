"Витебскэнерго" и Siemens Industrial Turbomachinery подписали контракт на поставку оборудования

27 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Шведская компания Siemens Industrial Turbomachinery поставит оборудование РУП "Витебскэнерго" для строительства пиково-резервных энергоисточников на базе Лукомльской ГРЭС и Новополоцкой ТЭЦ, сообщили корреспонденту БЕЛТА на витебском предприятии.
Контракт на поставку оборудования был подписан сегодня в городе Финспонге (Швеция) по итогам проведенного в Беларуси открытого конкурса, в котором победила Siemens Industrial Turbomachinery. В знаменательном мероприятии приняли участие руководство "Витебскэнерго", Лукомльской и Новополоцкой электростанций, а также представители посольств.
Проект по строительству пиково-резервных энергоисточников "Витебскэнерго" осуществляет в соответствии с комплексом мероприятий по интеграции БелАЭС в объединенную энергетическую систему страны. "Специалисты предприятия проделали большой объем работы по выбору надежного поставщика оборудования на данные объекты. Компания Siemens Industrial Turbomachinery является одним из крупнейших поставщиков оборудования для нужд энергетического сектора и промышленных предприятий Беларуси и имеет значительный опыт взаимодействия с нашей страной в части сервиса и участия в модернизации энергосистемы республики", - отметили в "Витебскэнерго".-0-