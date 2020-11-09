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Экономика
09 ноября 2020, 14:08

"Витебские ковры" планируют производить в брестском филиале до 1 млн кв.м продукции в 2021 году

На производстве. Фото из архива
На производстве. Фото из архива

9 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витебские ковры" планирует в 2021 году нарастить производство в филиале "Брестские ковры" до 1 млн кв.м, сообщила корреспонденту БЕЛТА генеральный директор витебского предприятия Елена Чеботарева.

После покупки имущества ОАО "Ковры Бреста" и завершения сделки на его базе был зарегистрирован филиал, который приступил к работе с июля. "Считаю, что программу минимум мы уже выполнили: сохранили высокопрофессиональный коллектив, загрузили полностью производство, продаем брестские изделия на экспорт. При этом быстрее растет выпуск продукции, чем предусмотрено бизнес-планом, поэтому намерены в 2021 году наращивать мощности, увеличивая сменность работы и набирая дополнительных сотрудников", - рассказала Елена Чеботарева.

Если за последние несколько лет в Бресте максимальный выпуск продукции не превышал 800 тыс. кв.м, то на будущий год этот результат планируется превзойти на четверть, а за пятилетку довести до 2 млн кв.м. При сохранении нынешних темпов выйти на двухмиллионный рубеж получится уже через три года, предположила генеральный директор.

По оснащению брестский филиал сопоставим с головным предприятием, при этом имеет больше возможностей для выпуска продукции высокого ценового сегмента, пояснила руководитель. Брестские изделия очень востребованы и способны заместить импортные аналоги на внутреннем рынке и в странах бывшего Советского Союза. Также в портфеле брестского филиала есть изделия, которые будут интересны для ЕС. "Сейчас запустили линейку продуктов для Финляндии, также имеем контракты с партнерами из Германии и Эстонии. Брестский филиал расположен географически близко к Западной Европе, на рынки которой он и будет ориентироваться", - отметила Елена Чеботарева.

Этому будет способствовать сертификация продукции на соответствие требованиям международного стандарта Standard 100 by Oeko-Tex, проходить которую "Витебские ковры" завершили летом. Действие сертификата распространяется в том числе на изделия брестского филиала. Маркировка знаком Oeko-Tex подтверждает экологическую безопасность продукции предприятия, в том числе при прямом контакте с кожей. Для западноевропейских партнеров очень важно наличие этого сертификата, поэтому его получение повышает шансы на успех в продвижении изделий на высококонкурентном европейском рынке, считает руководитель предприятия.

"Витебские ковры" в феврале приобрели имущество "Ковров Бреста" по результатам аукциона примерно за Br7,2 млн. В лот вошли около 540 единиц недвижимости и оборудования. В апреле зарегистрирован филиал "Брестские ковры" ОАО "Витебские ковры", который возглавил Артем Лоханкин из Витебска.

Витебское ковровое объединение основано в 1947 году на базе льнопрядильной фабрики "Двина", которая в свою очередь была построена в 1900 году бельгийскими бизнесменами. Предприятие акционировано в 1994 году, доля государства в уставном фонде составляет 51,1%. "Витебские ковры" - один из крупнейших представителей текстильной отрасли в стране, входят в состав концерна "Беллегпром". Акционерное общество выпускает тканые и прошивные ковровые изделия и покрытия, ватин.-0-

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