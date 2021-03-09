Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" направит на модернизацию предприятий около Br280 млн

9 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Государственное объединение "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" планирует направить на модернизацию перерабатывающих предприятий около Br280 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне.

Инвестиции необходимы для поддержания конкурентоспособности производителей и сохранения их позиций на рынке. Молокоперерабатывающие предприятия концерна занимают 2-е место в стране по выходу товарной продукции из 1 т сырья (более Br1,2 тыс.), тем не менее, последние наиболее значимые проекты по модернизации были завершены в 2013 и 2017 годах. Кроме того, программа комплексного развития отрасли, реализуемая в рамках указа №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области", предусматривает расширение сырьевой базы агропромышленных объединений, что потребует соответствующего наращивания перерабатывающих мощностей.

Среди наиболее значимых на ближайшую перспективу запланировано несколько проектов с высокой долей инновационной составляющей.

В ОАО "Молоко" (Витебск) необходимо реконструировать цех казеината натрия для производства твердых и полутвердых сыров с возможностью переработки 300 т молока в сутки. В ОАО "Полоцкий молочный комбинат" предстоит построить новый сырный цех мощностью 15 т в сутки, реконструировать сушильный комплекс и приобрести оборудование для розлива молочных продуктов. Филиал "Лепельский МКК" ОАО "Витебский мясокомбинат" намерен реконструировать производство сухих молочных продуктов.

ГО "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" является одним из крупнейших в Беларуси объединений производителей мясо-молочной, мукомольно-крупяной, плодовоовощной, хлебобулочной и кондитерской продукции, комбикормов, премиксов, рыбных консервов. В его структуру входят 18 перерабатывающих предприятий, 10 обслуживающих, три торговые, 111 сельскохозяйственных организаций. Концерн координирует работу семи агропромышленных объединений, созданных в рамках реализации указа №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области".

По итогам 2020 года объем производства промышленной продукции (работ, услуг) с учетом стоимости давальческого сырья составил Br1,2 млрд, или 108,9% к 2019 году. Выручка от реализации продукции превысила Br1,9 млрд (темп роста - 129%). Получена чистая прибыль в сумме Br610 млн, рентабельность продаж сложилась на уровне 8,9%. Предприятия расширили географию зарубежных поставок до 26 стран. В 2020 году экспортировано продукции на $194 млн, что на 6,7% больше аналогичного показателя 2019 года.-0-