Витебский меховой комбинат планирует освоить выпуск угг

19 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. УПП "Витебский меховой комбинат" планирует к зимнему сезону освоить производство по полному циклу нового ассортимента обуви из овчины (угги), сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор ООО "Управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" Николай Мартынов.

Для этого на предприятии организуется участок по пошиву заготовок и сборки обуви, параллельно разработаны модели новинок. До нового года комбинат выпустит около 10-15 тыс. пар обуви из овчины. Также планируется приступить к производству кожгалантерейных изделий, при этом месячный объем выпуска сумок из кожи составит минимум одну тысячу единиц.

Кроме того, сейчас прорабатываются организационные и технологические возможности создания на комбинате производства артикулов кожи для верха обуви премиум-класса. Проект носит импортозамещающий характер. Первые образцы нового вида продукции планируется выпустить к декабрю 2019 года. Мощности создаваемого производства должны позволить удовлетворить потребности предприятий холдинга в таком кожтоваре, а в последующем и реализовывать сторонним производителям.

Унитарное производственное предприятие "Витебский меховой комбинат" в 2013 году вошло в состав холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко". После проведенной масштабной реконструкции и модернизации комбината создано новое предприятие европейского уровня с организацией современного производства по выделке пушно-мехового и овчинно-шубного сырья и выпуску из него готовых изделий. Мощности предприятия рассчитаны на годовую переработку 300 тыс. шкур овчины и 250 тыс. шкур пушнины, а также изготовление около 20 тыс. верхних изделий и 25-30 тыс. единиц шапок и прочих изделий малой формы. В декабре 2018 года Витебский меховой комбинат зарегистрирован резидентом СЭЗ "Витебск" с проектом по созданию транспортной инфраструктуры и организации вспомогательного участка по пошиву заготовок и сборки обуви из овчины.-0-