Витебский меховой комбинат стал резидентом СЭЗ "Витебск"

29 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новым резидентом СЭЗ "Витебск" зарегистрировано унитарное производственное предприятие "Витебский меховой комбинат", сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

В условиях свободной экономической зоны предприятие намерено реализовать проект по созданию транспортной инфраструктуры и организации вспомогательного участка по пошиву заготовок и сборки обуви.

Как пояснила заместитель директора мехового комбината Елена Киташева, речь идет о создании транспортного подразделения предприятия и участка производства по полному циклу нового ассортимента обуви из овчины (угги). На эти цели новый резидент СЭЗ планирует направить более Br3 млн. Проект рассчитан на 5 лет, предполагается организовать около 40 новых рабочих мест.

Унитарное производственное предприятие "Витебский меховой комбинат" в 2013 году вошло в состав холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко". После масштабной реконструкции и модернизации комбината создано новое предприятие европейского уровня с организацией производства по выделке пушно-мехового и овчинно-шубного сырья и выпуску из него готовых изделий. Мощности предприятия рассчитаны на годовую переработку 300 тыс. шкур овчины и 250 тыс. шкур пушнины, а также изготовление примерно 20 тыс. верхних изделий и 25-30 тыс. единиц шапок и прочих изделий малой формы.-0-