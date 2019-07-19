Витебское отделение БелТПП будет сотрудничать с ТПП Санкт-Петербурга и Курской области

19 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебское отделение БелТПП подписало соглашения о сотрудничестве с Санкт-Петербургской ТПП и союзом "Курская Торгово-промышленная палата", сообщила корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Наталья Воробьева.

Церемония подписания документов прошла по итогам заседания национальных деловых советов, организованного торгово-промышленными палатами Беларуси и России во время VI Форума регионов в Санкт-Петербурге.

Во время подписания

Стороны договорились взаимодействовать в вопросах оказания услуг предприятиям регионов в поиске партнеров, организации деловых миссий, подготовки встреч и проведении переговоров. Соглашения предусматривают проведение совместных деловых и образовательных мероприятий, выставочных проектов и ярмарок, оказание содействия предприятиям - членам ТПП в развитии товаропроводящей сети.

На начальном этапе сотрудничества важным аспектом является налаживание информационного и консультационного взаимодействия, обмена опытом между организациями по различным вопросам внешнеэкономической деятельности, чтобы полнее изучить возможности и потребности партнеров, отметила Наталья Воробьева. Первые шаги в этом направлении сделаны на площадке Санкт-Петербургской ТПП с участием руководства компании "Лента", одного из крупнейших российских ритейлеров. По итогам достигнуты договоренности о том, что Витебское отделение БелТПП сформирует перечень витебских производителей, заинтересованных в присутствии на полках гипермаркетов "Ленты", а российский партнер обозначит возможные варианты партнерства. Такие контакты дают возможность повысить оперативность и эффективность взаимодействия, подчеркнула Наталья Воробьева. Кроме того, стороны обсудили возможность организации комплексного визита деловых кругов Санкт-Петербурга для участия в мероприятиях Белорусского промышленно-инвестиционного форума в сентябре 2019 года, во время которого возможно организовать бизнес-миссию в Витебскую область.

Санкт-Петербургская ТПП является старейшим и одним из крупнейших бизнес-объединений России, членами которой являются более 4,5 тыс. предприятий. Союз "Курская Торгово-промышленная палата" образован в 1994 году. Сотрудничество с организацией осуществляют около 600 предприятий Курской области.

Витебское отделение БелТПП объединяет более 160 предприятий и организаций, которые обеспечивают до 95% объемов промышленного производства и около 90% экспорта области. В активе организации договоры о сотрудничестве с Торгово-промышленными палатами 33 регионов России, в том числе Москвы и Московской области.-0-