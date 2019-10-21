Витебское "Знамя индустриализации" создает собственную товаропроводящую сеть в ближнем зарубежье

21 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебское ОАО "Знамя индустриализации" планирует расширить сеть фирменных магазинов по Беларуси и сформировать собственную товаропроводящую сеть в странах ближнего зарубежья, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Андрей Шамшура.

Необходимость таких действий продиктована наращиванием доли собственной продукции в общем объеме производства. Фабрика длительное время по объективным причинам ориентировалась на оказание услуг по модели промышленного аутсорсинга. В 2019 году при поддержке облисполкома и городских властей найдены решения, которые позволили предприятию закупить сырье и запустить расширенную программу производства изделий мужского и женского ассортимента под собственными торговыми марками. В результате за сентябрь произведено около 2,7 тыс. единиц продукции собственного производства, а ее удельный вес вырос до 27% в общем объеме ежемесячного выпуска. В первой половине октября удалось поддержать высокий темп, выпустив около 2 тыс. изделий.

Как отметил Андрей Шамшура, в перспективе предприятие намерено довести этот показатель до 40%, что ставит новые задачи перед действующей на фабрике системой реализации. С учетом ограниченной емкости белорусского рынка "Знамя индустриализации" будет развивать фирменную торговлю, открывая магазины в Минске и крупных городах Беларуси, а также формируя собственную товаропроводящую сеть прежде всего в российских областях. Более того, так как жители прилегающих российских районов покупают продукцию витебской фабрики непосредственно в торговых организациях на территории Беларуси, то акцент будет делаться на проникновение в регионы, не граничащие с Витебской областью. Так, на II Саратовском экономическом форуме, прошедшем в середине октября, достигнуты договоренности с российским производителем трикотажных изделий ООО "Премиум Текстиль" о кооперации по продвижению продукции в торговых сетях, а также по организации поставок взаимодополняющего ассортимента изделий. "Нам интересна тема такой кооперации, когда, например, семья имеет возможность приобрести в одном магазине в дополнение к нашим пальто, курткам или костюмам еще кофточку или платье, в результате в чеке будет 2-3 покупки", - отметил Андрей Шамшура. На данном этапе партнеры прорабатывают детали взаимодействия, чтобы войти в новый сезон 2020 года с совместными проектами.

Витебская фабрика "Знамя индустриализации" создана в 1930 году. На базе имущественного комплекса предприятия в 1994 году образовано одноименное ОАО. Предприятие является одним из крупнейших производителей мужской и женской верхней одежды. С 2017 года входит в состав государственного объединения "ВИТЕБСКПРОМ".-0-