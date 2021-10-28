"Витязь" планирует запустить серийное производство электрокотлов в начале 2022 года

28 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витязь" планирует запустить серийное производство электрических отопительных котлов в начале 2022 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Разработка нового для многопрофильного предприятия ассортимента изделий проводится в рамках развернутой в Беларуси кампании по расширению использования электроэнергии в различных сферах, в том числе по переводу жилищного фонда на системы отопления с использованием электричества. С учетом производственных и технологических возможностей "Витязь" решил выйти на рынок отопительных электроприборов, предназначенных для индивидуального жилья и многоквартирных домов. Сейчас опытные образцы изделий проходят приемочные испытания, которые предполагается завершить к концу 2021 года, после чего начнется производство новинки в промышленных масштабах.

На этом этапе модельный ряд одноконтурных электрокотлов представлен 3 изделиями различной комплектации, в том числе с сенсорным дисплеем, а также мощности (от 4 кВт до 12 кВт) и, соответственно, ценовой категории. Кроме того, разработанный на предприятии модуль управления изделием превращает его в "умный электрокотел" и позволяет быстро интегрировать в экосистему умного дома. Это обеспечивает возможность дистанционного управления прибором, в том числе контроля, выставления определенных режимов его функционирования. Также в планах у производителя расширить номенклатуру этого вида продукции за счет производства двухконтурных изделий, предназначенных как для отопления помещений, так и обеспечения жилья горячей водой. Параллельно ведутся работы по продвижению новинки на рынок. Так, достигнуты договоренности о реализации пилотного проекта с использованием электрокотлов "Витязя" при строительстве многоэтажного электродома в Брестской области под жилищную программу 2022 года.

Витебский телевизионный завод "Витязь" образован в 1976 году. В 2010 году предприятие акционировано с 100-процентной долей государства в уставном фонде. Сегодня ОАО "Витязь" - многопрофильное предприятие, развивающее около 20 видов деятельности, в том числе выпуск телевизионной и бытовой техники, медицинского оборудования, электрозарядных станций и других высокотехнологичных изделий, а также оказывающее широкий спектр производственных услуг.

В январе - сентябре 2021 года предприятие сработало с чистой прибылью и положительной рентабельностью. Темп роста объема производства по индексу физического объема превысил 151%. Предприятие нарастило экспорт продукции более чем в 3,5 раза и обеспечило положительное сальдо внешнеэкономической деятельности. Высокую активность на внешних рынках витебский производитель сохраняет пятый год подряд, удерживая ежегодный темп роста продаж зарубежным партнерам на уровне не ниже 200%. Положительная динамика внешнеэкономического показателя обеспечена по всем основным позициям в экспортном портфеле производителя, но основным драйвером роста остаются телевизионные приемники. Выручка от реализации продукции увеличилась в 2,6 раза. Средняя зарплата по предприятию выросла с начала года на 14%, при этом темп роста производительности труда превышает темп роста заработной платы. На "Витязе" трудится более 1,2 тыс. человек.-0-