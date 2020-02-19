"Витязь" работает над интеллектуальными системами под концепцию умного города

19 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витязь" работает над созданием продуктов с интеллектуальными системами под концепцию умного города для структур городского хозяйства, сообщил корреспонденту БЕЛТА помощник генерального директора по внедрению новой техники и технологий акционерного общества Владислав Павленко.

Начало разработок по этой тематике положил запрос от Министерства ЖКХ о возможности организации на базе "Витязя" выпуска пластиковых контейнеров для сбора мусора в промышленных объемах. Специалисты предприятия предложили оснастить изделия датчиками наполняемости, с помощью которых должна решаться проблема своевременного опустошения емкостей. Для оптимизации процесса вывоза мусора разрабатывается логистическая информационная система, которая позволит, в частности, рассчитать количество необходимых для этого машин и спланировать оптимальный маршрут их движения.

"В Беларуси предполагается металлические контейнеры заменить пластиковыми, для чего нужен крупный поставщик таких изделий, и "Витязь" готов выступить в этом качестве", - пояснил Владислав Павленко. На данном этапе завершается технологическая подготовка производства под выпуск пластиковых контейнеров емкостью 120 л. Кроме того, планируется использовать готовые IT-решения и интеллектуальную оснастку от партнерских организаций, собственные информационные продукты для того, чтобы сделать мусорный бак умным.

Оснащение изделий "Витязя" возможностью интеграции в концепцию умного города является одним из важнейших элементов производственной стратегии предприятия на современном этапе, подчеркнул Владислав Павленко.

В качестве еще одного примера он привел светодиодные светильники, выпуск которых по полному циклу недавно освоен на заводе. Сейчас специалисты предприятия разрабатывают интеллектуальную систему уличного освещения, которая будет дистанционно управлять этими светильниками. Она позволит сократить расходы на электричество благодаря энергоэффективному освещению и возможности управлять яркостью света, повысить безопасность среды и комфорт для жителей, оптимизировать эксплуатационные расходы. Эксперимент по внедрению умного освещения предполагается провести на одной из улиц областного центра.

Витебский телевизионный завод "Витязь" образован в 1976 году. В 2010-м предприятие акционировано с 100% долей государства в уставном фонде. Сегодня ОАО "Витязь" является многопрофильным предприятием, развивает 26 видов деятельности, в том числе выпуск телевизионной и бытовой техники, медицинского оборудования, электрозарядных станций и других высокотехнологичных изделий, а также широкий спектр производственных услуг. По итогам 2019 года предприятие сработало с чистой прибылью, темп роста объема производства по индексу физического объема составил около 150%. Экспортные поставки выросли более чем в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом, в основном за счет наращивания продаж телевизоров в России, где "Витязь" занимает около 3% рынка телеприемников. Обеспечен рост уровня средней зарплаты примерно на 20%. На предприятии трудятся около 900 человек.-0-