Вице-премьер Субботин прокомментировал запрет на экспорт зерна из Беларуси

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-премьер белорусского правительства Александр Субботин прокомментировал журналистам введенный запрет на экспорт зерна из Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
"Такой запрет был по весне и сейчас. Это мера временная", - сказал вице-премьер.
Александр Субботин пояснил, что такой шаг не противоречит международному законодательству, в том числе обязательствам Беларуси в рамках Евразийского экономического союза. "Мы запрещаем вывоз зерна на экспорт для того, чтобы насытить внутренний рынок. Если мы будем видеть, что все позитивно складывается, мы тогда, конечно, приоткроем этот "занавес" и подкорректируем. Но пока вот так. Приоритет - внутренний рынок, наши люди".
Он также акцентировал внимание на том, что хоть фуражное зерно само по себе является высокодоходной экспортной позицией, но оно в конечном итоге идет на корм для птицы и скота, в результате чего получается гораздо более маржинальный продукт. "Эта цепочка достаточно длинная. И мы делаем ставку на то, чтобы максимально больше прибыли заработать и оставить у нас в стране", - сказал Александр Субботин.
Как сообщалось БЕЛТА, Совет Министров установил запрет на перевоз некоторых видов зерновых за пределы страны. Это предусмотрено постановлением Совмина от 24 августа 2021 года №482, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В частности, в ближайшие месяцы за границу Беларуси будет запрещено вывозить пшеницу, меслин, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху и прочие злаковые. Также нововведение затронет порядок провоза семян рапса.
Временный запрет распространяется на вывоз некоторых зерновых за пределы Беларуси, а также в государства, которые являются членами ЕАЭС. Кроме этого, документ запрещает провоз злаковых и за пределы союза. Помимо всего прочего, введенные меры будут распространяться на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых за пределы страны в соответствии с таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу данного документа.
Есть и некоторые исключения. Так, например, запрет не будет действовать на гуманитарные грузы с этими товарами, которые направлены на помощь иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов; на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве - члене ЕАЭС, отличном от Беларуси, перемещаемые транзитом через белорусскую территорию.
Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и будет действовать в течение следующих шести месяцев.-0-
"Такой запрет был по весне и сейчас. Это мера временная", - сказал вице-премьер.
Александр Субботин пояснил, что такой шаг не противоречит международному законодательству, в том числе обязательствам Беларуси в рамках Евразийского экономического союза. "Мы запрещаем вывоз зерна на экспорт для того, чтобы насытить внутренний рынок. Если мы будем видеть, что все позитивно складывается, мы тогда, конечно, приоткроем этот "занавес" и подкорректируем. Но пока вот так. Приоритет - внутренний рынок, наши люди".
Он также акцентировал внимание на том, что хоть фуражное зерно само по себе является высокодоходной экспортной позицией, но оно в конечном итоге идет на корм для птицы и скота, в результате чего получается гораздо более маржинальный продукт. "Эта цепочка достаточно длинная. И мы делаем ставку на то, чтобы максимально больше прибыли заработать и оставить у нас в стране", - сказал Александр Субботин.
Как сообщалось БЕЛТА, Совет Министров установил запрет на перевоз некоторых видов зерновых за пределы страны. Это предусмотрено постановлением Совмина от 24 августа 2021 года №482, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В частности, в ближайшие месяцы за границу Беларуси будет запрещено вывозить пшеницу, меслин, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху и прочие злаковые. Также нововведение затронет порядок провоза семян рапса.
Временный запрет распространяется на вывоз некоторых зерновых за пределы Беларуси, а также в государства, которые являются членами ЕАЭС. Кроме этого, документ запрещает провоз злаковых и за пределы союза. Помимо всего прочего, введенные меры будут распространяться на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу настоящего постановления и фактический вывоз которых за пределы страны в соответствии с таможенными процедурами осуществляется после вступления в силу данного документа.
Есть и некоторые исключения. Так, например, запрет не будет действовать на гуманитарные грузы с этими товарами, которые направлены на помощь иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов; на товары, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС; на товары, помещенные под таможенные процедуры в государстве - члене ЕАЭС, отличном от Беларуси, перемещаемые транзитом через белорусскую территорию.
Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и будет действовать в течение следующих шести месяцев.-0-