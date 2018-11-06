Вице-премьеры Беларуси и России обсудят после 7 ноября механизм компенсации из-за налогового маневра в РФ

6 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Встреча вице-премьеров Беларуси и России по обсуждению механизма компенсации из-за налогового маневра в РФ пройдет в ближайшее время. Об этом сегодня во время посещения ОАО "Гродно Азот" журналистам сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Продолжается проработка вопроса размера компенсаций для белорусской экономики из-за налогового маневра в нефтяной отрасли Российской Федерации.
"Рабочие группы Минэнерго и концерна "Белнефтехим" уже отработали. После выходного дня, 7 ноября, предстоит личная встреча с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком по обсуждению этого чувствительного для нас вопроса", - отметил Игорь Ляшенко.
При этом вице-премьер добавил, что нерешенных вопросов, касающихся поставки нефти, нет.
"Все графики подписаны. Мы готовимся к стандартной, планомерной работе", - подчеркнул Игорь Ляшенко.-0-
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