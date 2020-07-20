Вице-премьеры ЕАЭС обсудили компромиссные формулировки по стратегии евразийской интеграции

20 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии, в который входят вице-премьеры стран Евразийского экономического союза, сегодня рассмотрел вопрос о доработке стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Ранее главы государств ЕАЭС одобрили проект документа в целом и поручили правительствам стран-участниц доработать стратегию к следующему заседанию Высшего Евразийского экономического совета.

"Члены Совета ЕЭК сконцентрировали внимание на тех вопросах, которые обозначили главы государств, и обсудили компромиссные формулировки, - отметили в пресс-службе. - Как сообщил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, комиссия уже приступила к подготовке плана мер по реализации тех положений, по которым не имеется разногласий".

Стратегические направления состоят из общих (концептуальных) положений и 330 мер и механизмов, сгруппированных в 11 системных блоков и раскрывающих положения Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в ЕАЭС.-0-