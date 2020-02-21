Вице-премьеры согласовали СФС-меры в стратегии евразийской интеграции

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Члены Совета Евразийской экономической комиссии на заседании, которое проходит сегодня в Москве под председательством вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко, согласовали еще несколько позиций проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В частности, согласованы формулировки в сфере применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, в сфере санитарных, ветеринарных и фитосанитарных (СФС) мер, а также концептуальные подходы по формированию механизмов содействия экономическому развитию ЕАЭС", - проинформировали в пресс-службе.

Помимо обсуждения мер и механизмов, заложенных в стратегию, члены Совета ЕЭК выработали консолидированные подходы по текстовой части документа. "Работа над проектом стратегических направлений евразийской интеграции подходит к завершению", - констатировали в ЕЭК.

В начале нынешней недели ЕЭК сообщала, что сторонам осталось согласовать 15 позиций по стратегии, более 300 уже согласованы.

Работа над документом ведется ЕЭК совместно со странами ЕАЭС в соответствии с поручением Евразийского межправительственного совета. Доработанный проект будет вынесен на рассмотрение глав правительств стран союза в апреле, а в мае документ планируется утвердить на заседании Высшего Евразийского экономического совета.-0-