Вице-премьеры стран ЕАЭС проведут еще один раунд переговоров по тарифам на транспортировку газа

20 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вице-премьеры стран Евразийского экономического союза 22 апреля проведут еще один раунд переговоров по тарифам на транспортировку газа на общем рынке ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"20 апреля состоялось рабочее совещание в формате видеоконференции членов Совета Евразийской экономической комиссии по согласованию некоторых вопросов стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, - проинформировали в ЕЭК. - В результате конструктивного диалога удалось продвинуться по трем из четырех вопросов. В частности, это касается проработки целесообразности либерализации международных автомобильных перевозок грузов в целях углубления сотрудничества в сфере транспорта, формирования гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию стран союза, а также расширения экономического сотрудничества в здравоохранении".

Пока нерешенным остается вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС. "Его планируется дополнительно обсудить на рабочем совещании членов Совета ЕЭК 22 апреля, а затем вынести на внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета, который пройдет 23 апреля в формате видеоконференции", - отметили в ЕЭК.-0-