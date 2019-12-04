Фото из архива
4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит делегации деловых кругов Бельгии планируется в Беларусь в 2020 году. Об этом шла речь на встрече заместителя министра экономики Юрия Чеботаря с послом Бельгии в России и по совместительству в Беларуси, Армении и Узбекистане Жаном-Артуром Режибо, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.
Стороны обсудили перспективные направления для дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия в инвестиционной сфере, рассмотрели актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, в том числе планируемый в 2020 году визит в Беларусь делегации деловых кругов Бельгии.-0-