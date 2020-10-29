Визит экспертов ENSREG для обзора плана действий по стресс-тестам БелАЭС ожидается в декабре

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит экспертов Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) в Беларусь для партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС ожидается в декабре 2020 года. Об этом рассказал консультант Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзора) Олег Соболев, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Главный результат стресс-тестов - это рекомендации по дальнейшему непрерывному совершенствованию безопасности и увеличению уже имеющихся запасов безопасности БелАЭС. Эти рекомендации легли в основу национального плана действий, который увидел свет в прошлом году. В этом году совместно с Европейской комиссией мы уже начали проводить мероприятия партнерского обзора этого плана. В ближайшее время - в декабре - ожидается визит группы экспертов ENSREG в Беларусь с посещением площадки АЭС", - рассказал Олег Соболев.

Он пояснил, что еще до визита в Беларусь эксперты изучили нацплан и принятые белорусской стороной в ответ на рекомендации ENSREG меры. Кроме того, белорусская сторона направит ответы на вопросы, поступившие от европейских экспертов.

"Результатом партнерской проверки будет отчет, в котором эксперты ENSREG представят свое видение, как выполняются их рекомендации, каким образом прогрессирует наш национальный план, какие мероприятия уже выполнены и т.д.", - отметил Олег Соболев.

Он напомнил, что стресс-тесты на Белорусской АЭС проведены по процедуре Европейского союза (самооценка, национальная оценка, партнерская проверка ENSREG). Группа европейских экспертов изучила документацию, схемы систем безопасности АЭС, как станция должна будет отреагировать на те или иные неблагоприятные события.

Стресс-тесты представляют собой разовую внеплановую оценку устойчивости АЭС по отношению к неблагоприятным природным воздействиям. Их стали проводить после аварии на японской АЭС "Фукусима".

Во время стресс-тестов на Белорусской АЭС в 2016 году изучены возможности станции противостоять экстремальным неблагоприятным природным воздействиям и их сочетанию (землетрясения, цунами, наводнения и прочее).

Партнерская проверка результатов стресс-тестов БелАЭС проведена ENSREG в 2017-2018 годах. Дефицитов безопасности (несоответствий требованиям белорусских нормативных правовых актов, основанных на стандартах безопасности МАГАТЭ) не обнаружено. Эксперты ENSREG предложили ряд рекомендаций, которые касаются запасов безопасности сверх установленных нормативными документами и стандартами безопасности требований. По итогам проведения стресс-тестов БелАЭС в 2019 году подготовлен соответствующий национальный план действий.-0-