Визит европейских экспертов на БелАЭС 16-18 декабря не состоится - Госатомнадзор

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запланированный на 16-18 декабря визит европейских экспертов на Белорусскую АЭС не состоится. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзор).

"По рабочей информации команды партнерского обзора ENSREG, европейские партнеры приняли решение отменить свой визит в Беларусь 16-18 декабря. Вместе с тем официальное уведомление об отмене визита в адрес белорусской стороны не поступало", - сообщили в Госатомнадзоре.

В департаменте отметили, что "белорусская сторона пошла навстречу всем пожеланиям европейских партнеров для того, чтобы этот визит состоялся в нынешних непростых эпидемиологических условиях".

"Подтверждаем приверженность своим добровольным обязательствам по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС. Рассчитываем на конструктивное взаимодействие с европейскими партнерами в русле согласованных практических договоренностей", - добавили в Госатомнадзоре.

Как сообщалось, 16-18 декабря планировался визит экспертов Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) на площадку строительства Белорусской АЭС во время партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов, проведенных в 2018 году.

Беларусь провела стресс-тесты БелАЭС по процедуре Европейского союза на добровольной основе. При их выполнении оценивалось наличие "запасов безопасности" над требованиями, установленными национальным законодательством. Критерии стресс-тестов включали проверку надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности землетрясений и наводнений, а также различных техногенных аварий. Кроме того, критерии включали широкий круг рисков, вызванных человеческим фактором.

По результатам стресс-тестов национальный регулятор (Госатомнадзор) подготовил национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 мероприятия со сроками их реализации с 2019-го по 2025 годы. Часть рекомендаций уже выполнена, в том числе касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.-0-