Вьетнам считает Беларусь важным политическим и экономическим партнером - ректор НЭУ Ханоя

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вьетнам считает Беларусь важным политическим и экономическим партнером. Об этом сказал ректор Национального экономического университета Ханоя профессор Фам Хонг Тьуонг на бизнес-встрече в режиме онлайн "Беларусь - Вьетнам: новые горизонты стратегического экономического партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

"Даже в такое сложное время мы встречаемся для поддержки наших фирм, соединения спроса и предложений между деловыми кругами двух стран, для восстановления и дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества. Наши страны имеют хорошую историю сотрудничества, Вьетнам считает Беларусь важным политическим и экономическим партнером. Беларусь рассматривает сотрудничество с Вьетнамом в качестве одного из приоритетов внешней политики в азиатском регионе и стремится к развитию отношений стратегического партнерства", - отметил профессор.

Фам Хонг Тьуонг сообщил, что в последние годы Беларусь и Вьетнам активно усиливают экономическое сотрудничество, реализуются новые проекты по созданию во Вьетнаме совместного предприятия по производству молочной продукции из белорусского сырья, по сборке белорусских городских автобусов и грузовиков.

Что касается внешней торговли, то за 2019 год товарооборот между странами превысил $200 млн. "Объемы экспорта и импорта товаров фактически сравнялись, и такая ситуация, когда мы достигли полного баланса, сложилась впервые за многие годы наших торговых отношений. Экономики Вьетнама и Беларуси во многом дополняют друг друга. Белорусские фирмы заинтересованы в импорте из Вьетнама не только традиционных товаров, таких как сельскохозяйственные и морские продукты, текстильные изделия и обувь, но и в ранее не экспортируемых позициях", - подчеркнул ректор Национального экономического университета Ханоя.-0-

Беларусь и Вьетнам заинтересованы в расширении взаимодействия по линии бизнеса Между странами хорошо развито межрегиональное сотрудничество: город Минск и практически все области Беларуси имеют соответствующие соглашения с Вьетнамом.