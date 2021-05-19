Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси за 2020 год составил 26,4%

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП Беларуси за 2020 год составил 26,4% (за 2019 год - 26,1%), сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Белстата.

В том числе вклад малого бизнеса составил 16%, среднего - 7,3%, индивидуальных предпринимателей - 3,1%.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год составила Br158 млрд, вклад в республиканский объем выручки - 42,2%.

На 1 января в Беларуси было 269,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 111,4 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 96,6 тыс. микроорганизаций (87% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 12,6 тыс. малых организаций (11%) и 2,2 тыс. средних организаций (2%).

Наиболее распространенные виды деятельности МСБ - оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (34% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей), транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (12%), профессиональная, научная и техническая деятельность (10%). По 8% приходится на промышленность и строительство.-0-