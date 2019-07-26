Вклады населения в белорусских рублях в II квартале выросли, в валюте не изменились

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вклады населения в белорусских рублях во втором квартале 2019 года выросли, в валюте не изменились. Такие данные приводятся в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Дмитрия Мурина на расширенном заседании правления Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

"Срочные рублевые депозиты населения характеризуются положительной динамикой. Во втором квартале 2019 года сохранялись устойчивые темпы их прироста - около 18,5% в годовом выражении. В структуре срочных рублевых вкладов физических лиц продолжила расти доля безотзывных вкладов (в июне 2019 года она составила 90,4% против 89,6% в марте), а также доля долгосрочных депозитов (72,6% и 67,9% соответственно)", - отмечается в докладе.

Валютные средства физических лиц в банках во втором квартале 2019 года оставались неизменными ($8,1 млрд на 1 июля 2019 года) при некотором изменении их структуры. Продолжила расти доля безотзывных вкладов в структуре всех валютных депозитов населения (в июне 2019 года - 62,9%, в марте - 59,6%). "Устойчивая ситуация на депозитном рынке, являющаяся одним из критериев финансовой стабильности, сложилась благодаря сохраняющейся привлекательной доходности рублевых вкладов", - подчеркнули в Нацбанке.

Динамика денежного предложения в первом полугодии в целом содействовала поддержанию деловой активности и не оказывала инфляционного давления. По данным за июнь, средняя широкая денежная масса (промежуточный целевой ориентир монетарной политики) увеличилась по отношению к декабрю 2018 года на 3,6%, по отношению к июню 2018 года - на 12,4%, что в целом соответствует прогнозным параметрам на этот год. В структуре широкой денежной массы продолжила расти опережающими темпами рублевая составляющая. Годовые темпы прироста средней рублевой денежной массы в течение длительного времени находятся на уровне 22%. Это способствовало улучшению структуры широкой денежной массы: доля рублевой составляющей выросла до 40,6% в июне 2019 года (38,8% в марте 2019 года).-0-