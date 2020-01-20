Владимир Лиходиевский назначен заместителем председателя правления банка ВТБ (Беларусь)

Решением совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) заместителем председателя правления назначен Владимир Лиходиевский. В его обязанности войдет руководство операционным департаментом и департаментом банковских и информационных технологий.

Владимир Лиходиевский окончил Минский радиотехнический институт по специальности "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети" и Белорусский государственный экономический университет по специальности "Международные экономические отношения".

Справочно:

В банковской системе работает с 1995 г. Начинал карьеру в АКБ "Белорусский народный банк".

2006-2008 - ОАО "Банк БелВЭБ" - заместитель управляющего отделением.

2008-2015 - ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) - заместитель председателя правления, член правления.

2015-2018 - ПАО "Банк "Санкт-Петербург" - заместитель председателя правления, член правления.

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