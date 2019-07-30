Внедрение биотехнологий позволит вывести сельское хозяйство на новый уровень - Хотько

30 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Внедрение биотехнологий позволит вывести сельское хозяйство в Беларуси на новый уровень. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько по итогам доклада, который заслушал Президент Беларуси Александр Лукашенко, о ходе реализации инвестиционного проекта "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы", передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Анатолия Хотько, проект по созданию в стране биотехнологической отрасли новаторский и масштабный. "На начальном этапе был скептицизм, и он был уместен. Но сегодня мы говорим о производстве готовой продукции, о том, что эта продукция даст толчок в развитии сельхозпроизводства", - сказал он. Когда речь заходит о внедрении новых, прорывных технологий, принято говорить, что это шаг вперед. В случае с этим проектом, по мнению министра, можно с уверенностью утверждать, что отрасль делает "не один, а сразу много больших шагов вперед".

В настоящее время полным ходом идут строительные работы на площадке в Пуховичском районе. Планируется, что в следующем году здесь будет введен в эксплуатацию комплекс комбикормовых заводов и зернохранилище, а в 2021-м предприятие заработает по всей технологической цепочке.

Вместе с тем глава государства, заслушав доклад о ходе реализации проекта, обратил внимание на необходимость комплексного подхода, предварительной подготовки. Речь шла о том, чтобы заранее побеспокоиться о наличии достаточной сырьевой базы, предусмотреть рынки сбыта, организовать научное сопровождение отрасли и целевое обучение специалистов. Что касается обеспеченности кадрами, министр проинформировал, что уже ведется их обучение за рубежом, а для закрепления на местах строится жилье в поселке Дружный Пуховичского района.

"Мы рассматриваем этот проект не просто как производство готового продукта, а как возможность дальнейшего участия в производстве зерна, оказания сельхозпроизводителями на договорных условиях консультационных услуг", - пояснил Анатолий Хотько. Предполагается, что специалисты биотехнологической отрасли будут оказывать консультативную поддержку сельхозорганизациям. С их помощью планируется проанализировать качество комбикормов в целом по стране.

Строительство по проекту "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы" Белорусской национальной биотехнологической корпорации началось летом 2018 года в Пуховичском районе Минской области. В качестве генподрядчика и акционера выступает китайская корпорация CITIC Group. Планируется строительство комплекса из 14 заводов с поэтапным введением в строй. Здесь будет организована глубокая переработка зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот (лизин, триптофан, треонин) для производства высокопродуктивных, высокотехнологичных, сбалансированных кормов и кормовых добавок. Продукцию предполагается использовать как для собственного производства, так и поставлять на рынки России, Украины, стран ЕС, Китая.-0-