Внедрение механизма безбумажной торговли будет способствовать упрощению процедур в ЕАЭС - Турчин

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внедрение и развитие механизма безбумажной торговли в ЕАЭС будет способствовать упрощению торговых процедур и оптимизации технологий. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин во время Х Международной научно-практической конференции "Развитие таможенного дела: инновации, сотрудничество, безопасность", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Турчин отметил продуктивность реализации совместных инициатив государств - членов ЕАЭС и бизнеса, направленных на достижение главных целей функционирования союза - свободного движения товаров, труда и капитала. Эти цели достигаются путем максимального упрощения административных процедур, сокращения формальностей, устранения ненужных барьеров во всех сферах деятельности. "Благодаря интеграционному взаимодействию реализуется широкий ряд проектов в рамках цифровой повестки, которые касаются цифровых транспортных коридоров, внедрения электронных разрешительных документов и их взаимного признания. Особое внимание необходимо уделить внедрению и развитию механизма безбумажной торговли, основанной на концепции единого окна, что позволит решить задачи по упрощению процедур торговли и оптимизации существующих технологий", - сказал Александр Турчин.

Первый вице-премьер отметил важность создания единой системы транзита товаров по таможенной территории ЕАЭС с использованием электронных навигационных пломб. В первом полугодии 2019 года в Беларуси проводился внутриреспубликанский пилотный проект по мониторингу международных транзитных перевозок товаров с применением этой технологии. "За короткое время национальный оператор в тесном взаимодействии с ГТК разработал собственную систему отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием электронных пломб. Порядок их применения максимально вписан в действующие технологии, поэтому процесс наложения такой пломбы не повлиял на общее время пребывания транспорта в пункте пропуска. Пилотный проект подтвердил эффективную работу созданной системы", - подчеркнул он.

Александр Турчин обратил внимание на то, что белорусская таможня уверенно движется в направлении повышения прозрачности контрольной деятельности и снижения административной нагрузки на бизнес. При этом масштаб задач, возложенных на таможенные органы, расширяется. С 2014 года решением главы государства белорусским таможенникам переданы функции транспортного и санитарно-карантинного контроля в республиканских пунктах пропуска, а с января 2019 года - отдельные функции паспортного контроля в автодорожном и двух железнодорожных пунктах пропуска. В целях приведения в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС законодательства Беларуси принят указ "О таможенном регулировании", на завершающем этапе находится работа над проектом закона о таможенном регулировании. Разработка проектов этих документов осуществлялась во взаимодействии с представителями деловых круговых и общественных организаций, обеспечивающих защиту интересов предпринимателей. Выработаны конкретные меры, направленные на совершенствование таможенного администрирования.

По мнению первого вице-премьера, развитие таможенной службы является одним из важнейших показателей транзитной и инвестиционной привлекательности Беларуси. "Современная таможенная служба работает в условиях поиска разумного баланса между объемом контроля, гарантированного противодействия трансграничной преступности и скоростью обработки грузов, снижением уровня тарифной защиты товарного рынка страны и обязанностью наполнения государственного бюджета. Несомненно, весомую роль в поиске этого баланса играет проведение таких мероприятий, как сегодняшнее. Уверен, что по итогам конференции будут выработаны подходы, механизмы и технологии для реализации интеграционных процессов на территории ЕАЭС", - добавил он.

Х Международная научно-практическая конференция "Развитие таможенного дела: инновации, сотрудничество, безопасность" посвящена обсуждению норм международных и национальных правовых актов в сфере внешнеэкономической деятельности, рассмотрению перспектив совершенствования нормативной базы и правоприменительной практики в области таможенного дела. Программа конференции предусматривает обсуждение таких тем, как совершенствование таможенного транзита в ЕАЭС, современные технологии таможенного администрирования, развитие логистической системы и транзитного потенциала в Беларуси, многофункциональная роль таможенной службы в актуальных вызовах для международного бизнеса, интеграционные процессы международной торговли. Особое внимание на форуме уделено правоприменительной практике исполнения таможенного законодательства, инновационным инструментам развития таможенного дела, развитию деятельности некоммерческих организаций в таможенной сфере.-0-