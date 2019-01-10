Внедрение технологий точного земледелия может обеспечить экономию до 25% ресурсов - Минсельхозпрод

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внедрение технологий точного земледелия в Беларуси может обеспечить экономию до 25% ресурсов, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Станислав Карпович.

"Даже частичное внедрение элементов системы точного земледелия может дать существенный экономический эффект - обеспечить экономию до 25% ресурсов. Например, в Беларуси внедрены технологии параллельного вождения, учета расхода топлива, которые позволяют экономить как топливо, так и другие ресурсы, повышать производительность труда. Сейчас в стране установлена треть необходимых датчиков расхода топлива, работа над этим продолжается. Также есть системы дифференцированного внесения удобрений, контроля за работой плуга при вспашке, отбора и анализа проб. Степень снижения затрат при применении системы дифференцированного внесения удобрений в сочетании с системой картирования полей составляет 24%. А специальные опрыскиватели позволяют экономить до 25% средств защиты растений", - сказал Станислав Карпович.

Минсельхозпрод активно занимается информатизацией сельского хозяйства. В 2019 году в Беларуси планируется начать внедрение системы учета технического обслуживания сложной сельскохозяйственной техники. "Подобная система техобслуживания уже существует для оборудования животноводческих ферм. Система для сложной сельхозтехники будет работать по аналогичной схеме. Небольшое электронное устройство при запуске двигателя будет фиксировать наработку, количество часов. Заводом-изготовителем регламентировано, через какое время нужно провести техническое обслуживание. Информация о том, что пора провести техобслуживание, будет поступать в интернет без участия механизатора и будет доступна всем заинтересованным. Таким образом мы обеспечим своевременное выполнение этой процедуры", - отметил представитель Минсельхозпрода.

Точное земледелие - комплексная высокотехнологичная система сельскохозяйственного менеджмента, основанная на технологиях глобального позиционирования. Суть точного земледелия заключается в том, что технология обработки полей выполняется в зависимости от реальных потребностей выращиваемых в данном месте сельскохозяйственных культур. Накопление статистики обработки и получаемых результатов позволяет применять различные виды анализа с тем, чтобы в дальнейшем корректировать применяемые дозы для получения максимума отдачи на каждый вкладываемый в технологию рубль.-0-