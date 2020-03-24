Внеочередной Совет ЕЭК рассмотрит действия стран ЕАЭС в условиях распространения COVID-19

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Новости темы "Распространение коронавируса"
24 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Внеочередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии пройдет 25 марта под председательством вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"25 марта состоится внеочередное заседание Совета ЕЭК, на котором планируется рассмотреть действия стран союза в связи распространением коронавирусной инфекции, а также предложения по первоочередным мерам на уровне ЕАЭС в гуманитарной и экономической областях", - отметили в пресс-службе.-0-