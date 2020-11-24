24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешнеторговая палата Казахстана предлагает организовать в Беларуси свое представительство. Об этом сообщил председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов на онлайн-заседании белорусско-казахстанского делового совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, пандемия очень сильно нас затронула, у нас практически прекратилось какое-либо сообщение, а значит, и физические контакты между предпринимателями. В связи с этим мы выступили с инициативой развития сети наших торговых представителей. Сейчас открылись два офиса Внешнеторговой палаты Казахстана в Китае и один - в Узбекистане. Они действуют как коммерческие агенты и работают напрямую с предпринимателями, а мы всячески помогаем и поддерживаем их. Просим БелТПП оказать содействие в поиске подходящего предпринимателя, который также мог бы представлять интересы бизнеса Казахстана на белорусском рынке", - сказал Аян Еренов.

Председатель Белоруской торгово-промышленной платы Владимир Улахович в свою очередь пообещал максимально помочь в поиске и подборе торгового представителя в Беларуси. "Может быть, новая форма взаимодействия через представителей действительно поможет нашему бизнесу и нашим предприятиям возобновить сотрудничество и наладить контакты в этих сложных условиях", - предположил он.-0-