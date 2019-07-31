Внешний госдолг Беларуси с начала года cнизился на 1,2% до $16,7 млрд

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 июля 2019 года составил $16,7 млрд, снизившись с начала года на $0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,2%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-июне привлечены внешние государственные займы на сумму $486,4 млн, в том числе $398 млн - правительства и банков России, $50,3 млн - МБРР, $22,3 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $15,8 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга за шесть месяцев 2019 года составило $773,7 млн, из которых $311,9 млн - правительству России, $247,2 млн - Экспортно-импортному банку Китая, $176,5 млн - ЕФСР, $36,6 млн - МБРР, $0,8 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 июля составил Br43,1 млрд и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на Br2,3 млрд, или на 5%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июля составил Br9 млрд, увеличившись с начала года на Br0,1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,2%.

За январь-июнь 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $527,9 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $160,3 млн и Br227,2 млн.-0-