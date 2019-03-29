Внешний госдолг Беларуси с начала года cнизился на 1,3% до $16,7 млрд

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 марта 2019 года составил $16,7 млрд, снизившись с начала года на $0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,3%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-феврале этого года привлечены внешние государственные займы на сумму $139,8 млн, в том числе $118,3 млн - правительства и банков России, $13,9 млн - МБРР, $2,6 млн - ЕБРР и $5 млн - Экспортно-импортного банка Китая.

Погашение внешнего государственного долга в январе-феврале 2019 года составило $410,9 млн, из которых $209,2 млн - Экспортно-импортному банку Китая, $194,4 млн - правительству России, $7,3 млн - МБРР.

Государственный долг Беларуси на 1 марта составил Br44,3 млрд и увеличился по сравнению с началом 2019 года на Br1,1 млрд, или на 2,3%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 марта 2019 года составил Br8,6 млрд, уменьшившись с начала года на Br0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,7%.

За январь-февраль 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $14,8 млн. Погашено валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $84,4 млн.-0-