Внешний госдолг Беларуси с начала года cнизился на 1,7% до $16,6 млрд

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 апреля 2019 года составил $16,6 млрд, снизившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,7%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-марте привлечены внешние государственные займы на сумму $187,2 млн, в том числе $157,9 млн - правительства и банков России, $18,6 млн - МБРР, $6,1 млн - Экспортно-импортного банка Китая и $4,6 млн - ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга в январе-марте 2019 года составило $539,1 млн, из которых $219,4 млн - правительству России, $212,8 млн - Экспортно-импортному банку Китая, $88,3 млн - ЕФСР, $17,1 млн - МБРР, $0,8 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 апреля составил Br44,1 млрд и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на Br1,3 млрд, или на 2,8%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 апреля составил Br8,7 млрд, уменьшившись с начала года на Br0,1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,6%.

За январь-март 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $146,1 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $87,4 млн и Br100 млн.-0-