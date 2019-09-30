ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 30 сентября 2019
Минск Облачно с прояснениями +15°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:27 Робота-кошку без головы для борьбы со стрессом создали в Японии Технологии
10:13 Акция "Рыбалка по правилам" стартует в Беларуси 1 октября Общество
10:12 В Лунинецком районе на школьный двор вместе с песком привезли костные останки Происшествия
10:12 Гороскоп на октябрь Калейдоскоп
10:07 Внешний госдолг Беларуси с начала года cнизился на 1,9% до $16,6 млрд Экономика
10:00 Госпрограмма развития электротранспорта в Беларуси находится на рассмотрении в правительстве Экономика
09:52 Смартфон убил спящего подростка в Казахстане Калейдоскоп
09:49 Наводнение в Индии: около 130 человек погибли В мире
09:45 В Беларуси убрана почти половина площадей кукурузы Экономика
09:42 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 сентября - 1 октября из-за сильного ветра Общество
09:39 В Китае при пожаре на фабрике погибли 19 человек В мире
09:34 Арина Соболенко сохранила 14-е место в рейтинге WTA Спорт
09:17 Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии В мире
09:10 Кардиологи, валеологи и терапевты проконсультируют гомельских пенсионеров в День пожилых людей Регионы
09:00 Мировая премьера! Венский театр танца "Hofburg" представляет: "Ромео и Джульетта" под музыку Pink Floyd Культура
08:48 Брестская область подпишет на Форуме регионов соглашения о сотрудничестве с Закарпатьем и Волынью Регионы
08:21 Более 170 ДТП произошло в Канаде за сутки из-за первого снега В мире
08:11 Вакансии в сфере промышленности, общепита и здравоохранения предложат на мини-ярмарке в Гомеле Регионы
08:00 Лукашенко 30 сентября - 1 октября совершит рабочий визит в Армению Президент
08:00 Картина выходных: День машиностроителя, "Властелин села - 2019" и победа Соболенко Общество
07:57 В Костюковичах застрявшей на дереве второкласснице понадобилась помощь спасателей Происшествия
07:44 Белоруска Дарья Полуэктова финишировала 14-й в спортивной ходьбе на ЧМ по легкой атлетике Спорт
07:40 На выставке в Дубае экспозиция Беларуси привлекла огромный интерес Экономика
00:39 Закрытие 5 сезона экстремальных гонок Bison Race прошло в Логойске Регионы
00:00 Почти 2,2 млн жителей Афганистана приняли участие в выборах президента В мире
29.09.19
29.09.19 23:28 Белорусские велогонщики не смогли завершить групповую шоссейную гонку на ЧМ в Йоркшире Спорт
29.09.19 22:52 Белоруска Ирина Жук заняла 7-е место в прыжках с шестом на ЧМ по легкой атлетике в Дохе Спорт
29.09.19 22:30 В Боливии жертвами ДТП стали 18 человек, 17 пострадали В мире
29.09.19 21:42 Сборная Сербии выиграла золото ЧЕ по волейболу среди мужских команд Спорт
29.09.19 21:18 Футболисты минского "Динамо" сыграли вничью с "Шахтером" в чемпионате Беларуси Спорт
Все новости
Все новости
Экономика
30 сентября 2019, 10:07

Внешний госдолг Беларуси с начала года cнизился на 1,9% до $16,6 млрд

Фото из архива
Фото из архива

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг на 1 сентября 2019 года составил $16,6 млрд, снизившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-августе привлечены внешние государственные займы на сумму $806,5 млн, в том числе $521,8 млн - правительства и банков России, $150,5 млн - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $67,1 млн - МБРР, $42,2 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $24,9 млн - ЕБРР и СИБ.

/Будет дополнено/.-0-

Теги
госдолг Министерство финансов
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Госпрограмма развития электротранспорта в Беларуси находится на рассмотрении в правительстве
Фото из архива В Беларуси убрана почти половина площадей кукурузы
На выставке в Дубае экспозиция Беларуси привлекла огромный интерес
Фото из архива Топливо на АЗС в Беларуси с 29 сентября дорожает на 1 копейку
Фото из архива Белорусские и китайские эксперты обсудят в Минске стандартизацию электротранспорта
Фото из архива МЗОР и "Витязь" выставят на аукцион объекты недвижимости
Главное
Лукашенко 30 сентября - 1 октября совершит рабочий визит в Армению
Машиностроение и нефтегазовая отрасль - посол Индии рассказала о сотрудничестве с Беларусью
Госпрограмма развития электротранспорта в Беларуси находится на рассмотрении в правительстве
На выставке в Дубае экспозиция Беларуси привлекла огромный интерес
Топ-новости
Картина выходных: День машиностроителя, "Властелин села - 2019" и победа Соболенко
МАРТ установил предельные минимальные цены и максимальную торговую надбавку на сахар
В Беларуси убрана почти половина площадей кукурузы
Акция "Рыбалка по правилам" стартует в Беларуси 1 октября
Арина Соболенко сохранила 14-е место в рейтинге WTA
ФОТОРЕПОРТАЖ: БелАЗ провел день открытых дверей
Брестская область подпишет на Форуме регионов соглашения о сотрудничестве с Закарпатьем и Волынью
Гороскоп на октябрь
РЕПОРТАЖ: Кто на селе властелин, или Как белорусские семьи соревновались в творчестве и сноровке
Наводнение в Индии: около 130 человек погибли
ФОТОФАКТ: В Минске отпраздновали 30-летие создания Белорусского Экзархата
В Гомеле легковушка столкнулась с мотоциклом: тяжело травмирован пассажир байка
В Китае в ДТП с автобусом погибли 36 человек
"Юность" по буллитам победила "Неман" в чемпионате Беларуси
Топливо на АЗС в Беларуси с 29 сентября дорожает на 1 копейку
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.