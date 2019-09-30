Внешний госдолг Беларуси с начала года cнизился на 1,9% до $16,6 млрд

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30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг на 1 сентября 2019 года составил $16,6 млрд, снизившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,9%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
В январе-августе привлечены внешние государственные займы на сумму $806,5 млн, в том числе $521,8 млн - правительства и банков России, $150,5 млн - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $67,1 млн - МБРР, $42,2 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $24,9 млн - ЕБРР и СИБ.
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