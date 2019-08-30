Внешний госдолг Беларуси с начала года cнизился на 2,3% до $16,5 млрд

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 августа 2019 года составил $16,5 млрд, снизившись с начала года на $0,4 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,3%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-июле привлечены внешние государственные займы на сумму $559,8 млн, в том числе $448 млн - правительства и банков России, $57,9 млн - МБРР, $33,4 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $20,5 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга за семь месяцев 2019 года составило $1 029,4 млн, из которых $410,9 млн - банкам Китая, $403,9 млн - правительству России, $176,5 млн - ЕФСР, $36,6 млн - МБРР, $0,8 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 августа составил Br42,7 млрд и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на Br2,6 млрд, или на 5,8%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 августа составил Br9,2 млрд, увеличившись с начала года на Br0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 3%.

За январь-июль 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $651,2 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $160,3 млн и Br227,2 млн.-0-