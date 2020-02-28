Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился на 1,2% до $16,9 млрд

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 февраля 2020 года составил $16,9 млрд, уменьшившись с начала года на $0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,2%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе привлечены внешние государственные займы на сумму $69,6 млн, в том числе $66,7 млн - правительства и банков России, $2,4 млн - МБРР, $0,5 млн - ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга в январе составило $259,9 млн, из которых $167,7 млн - банкам КНР, $92,2 млн - правительству России.

Государственный долг Беларуси на 1 февраля составил Br45,1 млрд и увеличился по сравнению с началом 2020-го на Br0,3 млрд, или на 0,6%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 февраля составил Br8,9 млрд, увеличившись с начала года на Br0,1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%.

В январе размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $78,3 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $56,3 млн.-0-